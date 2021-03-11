Замедляй и властвуй

Решение Роскомнадзора в качестве меры административного воздействия замедлить трафик Twitter совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета, от «Почты России» до банков. Проблемы возникли у абонентов «Ростелекома», в котором признали наличие сбоя и к середине дня доложили о его устранении. Говоря о причинах происшедшего, в Роскомнадзоре ссылаются на аварию в дата-центре одного из европейских хостинг-провайдеров. Но участники рынка не исключают, что сбой спровоцировало использование властями специального оборудования для фильтрации трафика Twitter, которое операторы установили по закону о «суверенном рунете».

Решение Роскомнадзора о замедлении трафика Twitter могло повлиять на доступность интернет-сервисов в рунете, считают опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка. Ведомство решило применить в отношении соцсети такую меру 10 марта за отказ удалять противоправный контент. По данным ведомства, на данный момент неудаленными остаются 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к несовершеннолетним о суициде, говорится в его сообщении. Если сервис продолжит игнорировать требования, Роскомнадзор может расширить меры воздействия вплоть до блокировки, заявили в ведомстве.

10 марта пользователи Twitter обратили внимание на то, что медиафайлы в соцсеть загружались дольше обычного.

Но 10 марта утром появились жалобы и на недоступность сервисов «Яндекса», Google, «Почты России», Райффайзенбанка и других компаний. Участники рынка связывают это с тем, что, замедляя трафик Twitter, власти случайно «зацепили» «Ростелеком». Так, затруднения в работе сервиса, по словам представителя Райффайзенбанка, были вызваны аварией в сети «Ростелекома»: «В результате пользователи не получали push- и СМС-уведомления для подтверждения операций». На проблемы в сети «Ростелекома» ссылались и в «Яндексе». Сайты органов власти также оказались временно недоступны у абонентов «Ростелекома». В «Ростелекоме» заявили “Ъ”: «Работоспособность сети "Ростелекома" была восстановлена в 14:45. Оператор изучает причины сбоя, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

Версию со случайным замедлением «Ростелекома» некоторые участники рынка считают технически объяснимой. Для фильтрации трафика Twitter применяется оборудование DPI (Deep Packet Inspection), которое операторы связи обязаны установить по закону о «суверенном рунете». Активно за установку такого оборудования Роскомнадзор взялся в 2020 году, и крупные операторы его уже установили (см. “Ъ” от 18 сентября).

Сбои в рунете могли произойти из-за сбоев в маршрутизации трафика из-за применения DPI в сети «Ростелекома», считают эксперты.

«Вероятнее всего, сбой в работе "Ростелекома" произошел, потому что технология еще не до конца протестирована»,— считает независимый эксперт, автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин. В самом «Ростелекоме» и Роскомнадзоре связь между событиями отрицают. Проблемы с доступом к иностранным сервисам вроде Google и YouTube в Роскомнадзоре объяснили аварией в дата-центре в Страсбурге одного из европейских хостинг-провайдеров. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что дата-центр самого «Ростелекома» мог пострадать в результате хакерской атаки.

Роскомнадзор мог использовать и другой механизм для замедления доступа пользователей к Twitter. Пользователь портала Habr нашел закономерность, согласно которой замедлению подверглись и другие сайты, домен которых содержит элемент «t.co» (сокращенный домен Twitter). У части корреспондентов “Ъ” сайты с этим элементом, например reddit.com или ft.com, загружались с существенной задержкой с мобильного интернета. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на вопросы “Ъ” о возможности использования такого механизма.

По данным Brand Analytics на октябрь 2020 года, в российском сегменте Twitter было всего 32,5 млн сообщений в месяц. По этому показателю соцсеть существенно уступает «ВКонтакте» (496,2 млн сообщений) и Instagram (265,2 млн).

Twitter неоднократно нарушал российские законы, распространяя деструктивный контент, и отказывался его удалять, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Роскомнадзор, скорее всего, принял меры против Twitter в рамках закона о «суверенном рунете», объясняет господин Журавлев.

Но, по мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор превышает свои полномочия. «Ведомство фактически называет одну из крупнейших компаний в мире угрозой для стабильного функционирования российского сегмента интернета, а именно это является основанием для использования оборудования для фильтрации трафика»,— указывает он. Решение о замедлении трафика к Twitter принято, чтобы продемонстрировать другим ресурсам, которые не исполняют требования, что у российских властей есть инструменты давления, рассуждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Речь, по его словам, идет, в частности, о соцсети Facebook и подконтрольном ей Instagram.

В 2018 году Роскомнадзор пытался ограничить работу Telegram в России, но смог лишь временно ухудшить ее. Замедление работы Twitter выполняется из единого центра управления трафиком Роскомнадзора, пояснил управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center, сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По мнению господина Дарбиняна, заблокировать Twitter будет проще, потому что вряд ли он будет принимать те технические меры, что Telegram для борьбы с блокировкой.

Представитель Twitter заявил Reuters, что компания обеспокоена «участившимися попытками ограничить общественную дискуссию в интернете».

Соцсеть также отрицает обвинения Роскомнадзора в том, что на платформе распространяется запрещенный контент.

Дмитрий Шестоперов, Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова