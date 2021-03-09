Посол России отказался от встречи с белорусской оппозицией

Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, рассказал он сам в интервью РБК. Дипломат отказался, потому что Координационный совет оппозиции якобы подрывает «государственные устои», и он не понимает сути этого объединения.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь»,— сказал посол.

По словам Дмитрия Мезенцева, на этой встрече планировалось обсудить в том числе взаимодействие Координационного совета с Россией. Однако он не понимает сути этого объединения. «Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти»,— заявил посол.

Господин Мезенцев считает, что реакция белорусских властей на создание Координационного совета была «адекватной и конституционной». Он был создан после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года по инициативе бывшего кандидата Светланы Тихановской. Его целью была названа мирная передача власти. В Белоруссии после создания этого Координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя.

Светлана Тихановская на прошлой неделе заявила, что белорусская оппозиция продолжительное время пыталась установить контакт с российскими властями, но не получила ответа.