Главные новости к утру 21 января

Президент США Джо Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. После инаугурации он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал к соблюдению масочного режима.

Чем известен Джо Байден Читать далее

Правительство России может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, сообщил источник “Ъ”. Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен. О планах правительства

Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года, когда на пост главы государства во второй раз вступил Рональд Рейган. Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации. О церемонии

Минэкономики предлагает отменить или снизить транспортный налог для экологичного транспорта, в том числе для машин на газомоторном топливе. Об этом «Известиям» сообщил представитель ведомства. Также могут быть введены субсидии для транспорта с объемом двигателя меньше 1 л.

Сенат США одобрил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки. Это первый одобренный кандидат, предложенный Джо Байденом. Как команда Байдена относится к России

Европарламент рассмотрит вопрос о закрытии «Северного потока-2» из-за ареста Алексея Навального, сообщает Spiegel со ссылкой на проект документа. Также предлагается ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту российского политика. Об аресте Навального

NASA может сократить присутствие в России, сообщили источники «РИА Новости». Всего в представительствах управления вместе с российским обслуживающим персоналом работают около 90 человек.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов могут пропустить игры НХЛ из-за протокола COVID-19. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по защите от коронавируса.

Криштиану Роналду забил самое большое количество голов в официальных матчах в истории футбола — 760. 35-летний футболист обогнал по показателю Йозефа Бицана — игрока сборных Австрии и Чехословакии, который играл до 1950-х годов.

О предстоящих 21 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.