Variety: в Universal Music Group ждут новой волны увольнений

Источники Variety утверждают, что свои посты покидают председатель и гендиректор лейбла Def Jam Records Танджи Балоган, согендиректор и председатель совета директоров лейбла Republic Records Джим Роппо и ряд топ-менеджеров лейбла Interscope Records. Кроме того, во вторник о своей отставке объявила главный директор по работе с артистами и стратегическим вопросам Universal Music Group UK Ребекка Аллен, проработавшая в группе 27 лет.