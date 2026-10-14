Variety: в Universal Music Group ждут новой волны увольнений
В крупнейшей в мире музыкальной компании Universal Music Group ожидаются масштабные сокращения и уход ключевых топ-менеджеров. Об этом пишет Variety.
По данным издания, волна увольнений пройдет в американском и британском подразделениях уже в среду и четверг. Ранее, в конце сентября, 200 рабочих мест были сокращены в канадском подразделении компании.
Источники Variety утверждают, что свои посты покидают председатель и гендиректор лейбла Def Jam Records Танджи Балоган, согендиректор и председатель совета директоров лейбла Republic Records Джим Роппо и ряд топ-менеджеров лейбла Interscope Records. Кроме того, во вторник о своей отставке объявила главный директор по работе с артистами и стратегическим вопросам Universal Music Group UK Ребекка Аллен, проработавшая в группе 27 лет.
Как отмечает MusicWeek, увольнения и уход топ-менеджеров — следствие принятой группой в 2024 году программы оптимизации расходов. Ее целью было объявлено сокращение операционных расходов группы на $270 млн в год.