Лавров встретился в Баку с главой МИД Китая Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Они обсудили актуальную двустороннюю и международную повестку, сообщила пресс-служба российского МИДа.
Главы МИДов обсудили украинский и ближневосточный конфликты, отношения с США, а также взаимодействие Москвы и Пекина в ООН, БРИКС, G20 и АТЭС. На повестке также были вопросы развития СВМДА. В начале встречи Сергей Лавров отметил, что позиции Москвы и Пекина по основным мировым проблемам совпадают. По его мнению, стратегическое партнерство стран играет важную стабилизирующую роль.
В заявлении российского ведомства отдельно указано, что Сергей Лавров и Ван И «сверили часы» относительно договоренностей лидеров государств, а также их предстоящих контактов. «Переговоры прошли в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе, подтвердили близость или совпадение позиций сторон по обсуждавшимся вопросам»,— добавили в МИДе.
В ноябре Китай организует саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На мероприятии запланирована встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.