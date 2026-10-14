Лавров встретился в Баку с главой МИД Китая Ван И

В заявлении российского ведомства отдельно указано, что Сергей Лавров и Ван И «сверили часы» относительно договоренностей лидеров государств, а также их предстоящих контактов. «Переговоры прошли в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе, подтвердили близость или совпадение позиций сторон по обсуждавшимся вопросам»,— добавили в МИДе.