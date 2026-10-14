Олимпиадному движению установят дополнительные фильтры
В ходе «правительственного часа» Минобрнауки в Совете федерации глава ведомства Валерий Фальков заметил, что доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников среди поступивших на первый курс в этом году возросла больше всего — их стало на 5,5% больше по сравнению с 2025 годом. Количество поступавших по ЕГЭ увеличилось на 5,3%, поступавших по олимпиадам вузов — на 4,3%.
В итоге в приемную кампанию 2026 года в 20 ведущих университетах, расположенных, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге, победители и призеры олимпиад школьников заняли почти все свободные бюджетные места, сказал господин Фальков. «Конечно, мы не можем считать такую ситуацию нормой. Поэтому уже предложили комплекс мер, направленных на обеспечение более справедливых правил приема в последующие годы»,— заключил министр.
Среди изменений министр назвал сокращение числа вузовских олимпиад, дающих право поступать без экзаменов: «На основе экспертизы, которую провел Российский совет олимпиад школьников, возглавляемый ректором МГУ Виктором Садовничим, мы уменьшили перечень с 80 до 63 олимпиад». Соответствующие изменения уже внесены в приказ Минобрнауки. Ведомство также намерено увеличить количество бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным специальностям.
Кроме того, министерство предлагает предоставлять право поступления без вступительных испытаний только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету, а также учитывать результаты лишь для учеников 10-х и 11-х классов. «Ну и наконец, пора ввести единый стандарт для вузовских олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников»,— заключил Валерий Фальков.