Олимпиадному движению установят дополнительные фильтры

В ходе «правительственного часа» Минобрнауки в Совете федерации глава ведомства Валерий Фальков заметил, что доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников среди поступивших на первый курс в этом году возросла больше всего — их стало на 5,5% больше по сравнению с 2025 годом. Количество поступавших по ЕГЭ увеличилось на 5,3%, поступавших по олимпиадам вузов — на 4,3%.