Ваш звонок очень важен для ФАС

Операторы связи готовы на уступки, но только в виде отсрочки. В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что «готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию» о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. «Правда, пока от самих финансовых организаций никаких предложений по разрешению ситуации мы не получали, банки продолжают игнорировать проблему. Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров»,— заявили в компании. В «Т2 Мобайл» сказали, что телеком-операторы «действуют строго в рамках законодательства», а все решения, касающиеся массовых и (или) автоматических вызовов (МАВ) и маркировки, обусловлены «исключительно желанием соблюдать закон». «Мы ведем переговоры с одним банком и ждем предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей в исполнение закона уже заключили с операторами договоры на МАВ и маркировку»,— добавили в компании. В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что готовы предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, «дополнительное время для завершения договорных процессов». В компании рассчитывают, что за это время совместно с банками «найдут сбалансированное решение» в интересах клиентов и соответствующее действующему законодательству. «Маркировка — инструмент, который формирует доверие к звонку: абонент видит, что номер принадлежит реальной организации, а не злоумышленнику»,— подчеркнули там. В МТС “Ъ” не ответили.