Ваш звонок очень важен для ФАС
Банки увидели в требовании к маркировке звонков нарушение закона «О конкуренции»
Национальный совет финансового рынка обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с письмом о незаконности ограничения звонков банков в адрес клиентов в связи с отсутствием маркировки. Планируемое «большой четверкой» операторов связи ограничение нарушает антимонопольное законодательство, считают финансисты. Какую позицию займет ФАС, пока неясно, но Минцифры уже поддержало банкиров и попросило операторов отложить ограничение звонков до 1 ноября.
14 октября Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой отложить до начала ноября введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован. Ограничить исходящий трафик звонков клиентам банков, не подключивших платную маркировку массовых вызовов, крупнейшие операторы связи планировали 15 октября (см. “Ъ” от 29 сентября). «Это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам,— пояснили “Ъ” в министерстве.— Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров».
Как ранее сообщал “Ъ”, в числе банков, не подключивших маркировку, — Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс Кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк. “Ъ” направил запросы о статусе подключения в указанные банки, ответ предоставил лишь «Ренессанс Кредит». Там сообщили, что уже используют сервис, все звонки маркируются: «Наш партнер по предоставлению услуг связи подтвердил, что банк не отключат от звонков».
К борьбе с операторами связи финансисты подключили ФАС. 12 октября Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в антимонопольную службу. В письме НСФР обращает внимание на то, что, по мнению участников финансового рынка, реализация заранее спланированного и, очевидно, согласованного крупнейшими операторами связи («МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл», «Вымпелком») сценария коллективной блокировки телефонных вызовов крупнейших кредитных организаций имеет явные признаки злоупотребления ими своим коллективным доминирующим положением на рынке услуг связи и может привести к нарушению операторами связи антимонопольного законодательства, в частности, ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае приостановления пропуска трафика исходящих вызовов от кредитных организаций в адрес клиентов со ссылкой на отсутствие заключенных платных договоров на маркировку будут грубо нарушены права миллионов граждан, у них могут возникнуть убытки по причине невозможности принять вызовы от банков, предостерегают в НСФР.
Финансисты просят ФАС, руководствуясь п. 4.1 ч. 1 ст. 23 и ст. 25.7 135-ФЗ «О защите конкуренции» выдать операторам «большой четверки» предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
На момент публикации в ФАС на запрос “Ъ” не ответили. По мнению партнера, руководителя практики O2-STREAM Евгения Клементьева, доводы НСФР неоднозначны. «Однако ФАС может выдать предостережение или начать проверку,— указывает он.— Но однозначной победы банкам заявление не гарантирует. Ключевым станет вопрос, какие банковские звонки считать массовыми и за что именно операторы вправе брать плату».
Позиция Минцифры однозначна: «Массовые звонки без предусмотренного законом договора признаются незаконными. Закон предусматривает право оператора приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения».
Операторы связи готовы на уступки, но только в виде отсрочки. В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что «готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию» о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. «Правда, пока от самих финансовых организаций никаких предложений по разрешению ситуации мы не получали, банки продолжают игнорировать проблему. Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров»,— заявили в компании. В «Т2 Мобайл» сказали, что телеком-операторы «действуют строго в рамках законодательства», а все решения, касающиеся массовых и (или) автоматических вызовов (МАВ) и маркировки, обусловлены «исключительно желанием соблюдать закон». «Мы ведем переговоры с одним банком и ждем предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей в исполнение закона уже заключили с операторами договоры на МАВ и маркировку»,— добавили в компании. В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что готовы предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, «дополнительное время для завершения договорных процессов». В компании рассчитывают, что за это время совместно с банками «найдут сбалансированное решение» в интересах клиентов и соответствующее действующему законодательству. «Маркировка — инструмент, который формирует доверие к звонку: абонент видит, что номер принадлежит реальной организации, а не злоумышленнику»,— подчеркнули там. В МТС “Ъ” не ответили.