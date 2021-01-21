Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов могут пропустить игры НХЛ из-за протокола COVID-19

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по защите от коронавируса. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список COVID-19, из-за чего какое-то время не будут доступны для игр или тренировок.

Клуб оштрафовали за то, что игроки команды были в близком контакте без использования масок. Овечкин рассказал, что игроки собирались вместе в гостиничном номере. «Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта»,— приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

О сроках возвращения россиян к тренировкам или играм не сообщается. Попадание в список НХЛ по COVID-19 не обязательно связано с положительным тестом на коронавирус. Хоккеистов могут включать в список из-за симптомов коронавируса или необходимости карантина в связи с близким контактом с высоким уровнем заражения.

«Вашингтон» находится на втором месте в таблице Восточного дивизиона после четырех игр. 23 января команда должна сыграть с «Баффало».