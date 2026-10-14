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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны России отчиталось об ударе по логистическому центру на Украине

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по украинскому транспортно-логистическому центру «Эпицентр» в населенном пункте Хмельницкий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным военного ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов для вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие ударили по судну, которое доставляло в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.
В ночь на 14 октября армия России поразила завод смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области и вывела из строя подстанцию распределительных электросетей в Вышгороде, сообщало Минобороны.
Минобороны
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