Европарламент рассмотрит вопрос о закрытии «Северного потока-2» из-за ареста Навального

В Европарламент внесена резолюция об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, сообщает Spiegel со ссылкой на проект документа. Депутаты Европарламента также предлагают Евросоюзу ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту российского политика. Предлагается ввести ограничения против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, «олигархов» и «медиапропагандистов».

Резолюцию, по данным издания, готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. Голосование по резолюции назначено на 21 января. При этом решение о санкциях должно быть принято всеми 27 странами-участницами Евросоюза.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в Химкинском УМВД решил заключить политика под стражу на 30 суток за неоднократное нарушение требований к условно осужденному.

2 февраля Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск ФСИН о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы. 23 января акции в поддержку политика запланированы в нескольких десятках городов России.

Подробнее о ситуации — в материале «Алексея Навального оценили по недостоинству».