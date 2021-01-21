Главные анонсы 21 января

В Москве состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и послов стран СНГ.

В Москве пройдет пленум центрального политического совета партии «Патриоты России». На нем будет обсужден вопрос об объединении с партиями «Справедливая Россия» и «За правду». Партии объявили о союзе накануне. Подробнее

Второй восточный окружной военный суд в Чите начнет оглашение приговора по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. В ходе прений военный прокурор запросил 25 лет колонии строгого режима. Адвокаты подсудимого надеются на более мягкое наказание. Подробнее

Случаи убийства сослуживцев российскими военнослужащими Читать далее

Люблинский районный суд Москвы проведет заседание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он обвиняется в клевете, вымогательстве и других преступлениях. Подробнее