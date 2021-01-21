Сенат США утвердил Аврил Хейнс директором нацразведки

Сенат США одобрил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки, передает AFP. Нацразведка координирует 18 спецслужб США (в том числе ЦРУ, АНБ и ФБР).

Госпожа Хэйнс ранее уже работала в команде с Джо Байденом. В 2013–2015 годах она работала заместителем директора ЦРУ, а в 2015–2017 годах — заместителем советника президента Барака Обамы по нацбезопасности.

На слушаниях в Сенате госпожа Хейнс обращала внимание на угрозы киберпространству, исходящих со стороны России. Такие угрозы, по ее словам, «серьезный повод для беспокойства» и «серьезный риск». Но она признала, что ей нужно больше информации, чтобы сделать однозначный вывод о масштабах этих угроз.

Подробнее о позиции Аврил Хейнс — в материале “Ъ” «"Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед"».