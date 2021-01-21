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Аврил Хейнс

Фото: Reuters

Сенат США утвердил Аврил Хейнс директором нацразведки

Сенат США одобрил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки, передает AFP. Нацразведка координирует 18 спецслужб США (в том числе ЦРУ, АНБ и ФБР).

Госпожа Хэйнс ранее уже работала в команде с Джо Байденом. В 2013–2015 годах она работала заместителем директора ЦРУ, а в 2015–2017 годах — заместителем советника президента Барака Обамы по нацбезопасности.

На слушаниях в Сенате госпожа Хейнс обращала внимание на угрозы киберпространству, исходящих со стороны России. Такие угрозы, по ее словам, «серьезный повод для беспокойства» и «серьезный риск». Но она признала, что ей нужно больше информации, чтобы сделать однозначный вывод о масштабах этих угроз.

Подробнее о позиции Аврил Хейнс — в материале “Ъ” «"Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед"».

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