AP: FIFA предложит увеличить фонд развития футбола до $6,35 млрд

Информация об увеличении инвестиций появилась вскоре после публикации расследования The Times о коррупционных схемах Джанни Инфантино. По данным издания, президент FIFA получал серую зарплату от компании, созданной для организации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Сумма выплат в период с 2024 по 2026 год превысила $5 млн.