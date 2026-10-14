AP: FIFA предложит увеличить фонд развития футбола до $6,35 млрд
Международная федерация футбола (FIFA) предложит членам увеличить фонд развития футбола до $6,35 млрд на следующий четырехлетний цикл. Об этом сообщают Associated Press и AFP со ссылкой на источники.
Предполагается, что каждая из 211 национальных футбольных федераций получит по $25 млн в ближайшие четыре года вместо изначально запланированных $10 млн. Континентальные конфедерации должны получить по $99 млн.
Инициатива подразумевает распределение более $3,5 млрд из финансовых резервов. План должен быть одобрен 15 октября на заседании Совета FIFA в Цюрихе с участием президента Джанни Инфантино.
Информация об увеличении инвестиций появилась вскоре после публикации расследования The Times о коррупционных схемах Джанни Инфантино. По данным издания, президент FIFA получал серую зарплату от компании, созданной для организации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Сумма выплат в период с 2024 по 2026 год превысила $5 млн.