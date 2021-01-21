Минэкономики предлагает отменить транспортный налог для экологичного транспорта

Минэкономики может включить ряд льгот по транспортному налогу для экологичного транспорта в комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики. Об этом представитель ведомства сообщил «Известиям». Экологичным будет считаться и транспорт на газомоторном топливе.

Минэкономики планирует с помощью введения льгот снизить выбросы загрязняющих веществ. Для экологичного транспорта могут отменить транспортный налог или снизить его. Власти отмечают, что в некоторых регионах такая система уже существует. Кроме того, Минэкономики рассматривает возможность введения субсидий для автомобилей с объемом двигателя меньше 1 л и прорабатывает стимулы для производителей экологичных автомобилей.

«Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств»,— сказал представитель ведомства газете.

Минэкономики планирует подготовить комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики до конца второго квартала 2021 года.

В феврале 2020 года Минпромторг предлагал резко увеличить базовую ставку транспортного налога на коммерческие автомобили класса Евро-3 и ниже. Депутаты при этом предлагали ввести запрет на эксплуатацию транспорта ниже классов Евро-0 и Евро-1. На тот момент число таких транспортных средств оценивалось почти в 470 тыс.

Подробнее о предложении Минпромторга — в материале “Ъ” «Транспортный налог сделают выше».