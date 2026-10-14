«Динамо» сыграли по-разному

Оба состоявшихся в среду, 14 октября, кубковых матча с участием российских футбольных грандов намекали на то, что в них вполне может произойти что-то довольно неожиданное. Особенно тот, что состоялся в Махачкале. Местный стадион, судя по тихой, даже равнодушной реакции, кажется, даже не сразу понял, что в самом начале игры созрел повод для радости. Какой-то ведь будничный эпизод. Но повтор-то четко показал, что моментально им заинтересовавшийся арбитр Сергей Чебан был прав. Владимир Хубулов, резко убрав мяч от Вячеслава Караваева, заставил промахнувшегося мимо цели зенитовца наступить автору финта на ногу. А дело происходило на углу штрафной. Не возле угла, а именно прямо на разметке. Это бесспорный пенальти, уверенно реализованный Гамидом Агаларовым.