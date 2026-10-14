«Динамо» сыграли по-разному
В четвертом туре махачкалинский клуб уступил «Зениту», а московский обыграл «Ахмат»
В четвертом туре группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России два его фаворита провели довольно тяжелые выездные матчи против котирующихся ниже соперников. «Зенит» одолел — 2:1 — махачкалинское «Динамо», а «Динамо» московское с тем же счетом — «Ахмат».
Оба состоявшихся в среду, 14 октября, кубковых матча с участием российских футбольных грандов намекали на то, что в них вполне может произойти что-то довольно неожиданное. Особенно тот, что состоялся в Махачкале. Местный стадион, судя по тихой, даже равнодушной реакции, кажется, даже не сразу понял, что в самом начале игры созрел повод для радости. Какой-то ведь будничный эпизод. Но повтор-то четко показал, что моментально им заинтересовавшийся арбитр Сергей Чебан был прав. Владимир Хубулов, резко убрав мяч от Вячеслава Караваева, заставил промахнувшегося мимо цели зенитовца наступить автору финта на ногу. А дело происходило на углу штрафной. Не возле угла, а именно прямо на разметке. Это бесспорный пенальти, уверенно реализованный Гамидом Агаларовым.
Так «Динамо» повело. А тот, кто решил оценить, каковы его шансы удержать преимущество в столкновении с чемпионом России, наверняка повнимательнее вгляделся в состав «Зенита». Нет, конечно, не тот, что несколько дней назад возил в первенстве «Краснодар». Кубковый состав, в котором нашлось место и футболистам, в основу попадающим нечасто. Наверное, с таким можно бороться.
Но через некоторое время, освоившись, переварив оплеуху, этот зенитовский состав уже вполне походил по стати на боевой.
На флангах все живо, Джон Джон активно пристреливается — вот пробил из штрафной в касание, вот из-за ее пределов, сместившись в центр. И все ближе он к цели. А Фелипе Аугусту после тонкой скидки ветерана Александра Ерохина вообще вывалился на голкипера Тимура Магомедова. Динамовцам повезло, что Магомедов этот ход «Зенита» просчитал заранее и сам выскочил навстречу форварду.
Но «Динамо» вскоре все-таки пропустило. Причем гол возник чуть ли не из ничего — из безобидного стандарта. Махачкалинцы как-то безалаберно встретили нехитрый навес. Магомедов, выйдя на него, воткнулся в скопление своих и чужих, а мяч тем временем отскочил всеми забытому Кевину Андраде. Сравняв счет, «Зенит» еще до перерыва пару раз едва не вышел вперед.
Выйти вперед удалось уже после него, когда на поле стали потихоньку появляться ведущие петербургские футболисты. Впрочем, отличиться довелось как раз тому резервисту, которому до такого высокого статуса еще по идее далеко. 18-летний Амир Мусаев на подаче углового занял позицию у дальней стойки и, может быть, сам удивился, увидев, что мяч над Магомедовым летит прямо на него, а рядом — никого.
«Зенит» одержал четвертую подряд победу в группе C и оторвался на пять очков от ближайших преследователей — «Балтики» с «Крыльями Советов», практически обеспечив себе выход в «верхнюю» сетку play-off.
А махачкалинцам и в «нижнюю» с третьего места просочиться будет нелегко. За два тура до финиша раунда они, по-прежнему имея балл в активе, отстают от «Балтики» и «Крыльев» на те же пять очков
Не так уж просто было в Грозном и московскому «Динамо». Но лидер нынешнего чемпионата России, в отличие от победителя прошлого, необходимости отыгрываться в матче с цепким «Ахматом» избежал. А на излете первого тайма динамовцы подловили соперника. Виктор Окишор выбросился на прострел и сумел с лета отправить мяч в сетку.
Во втором тайме шансы были у той и другой команды. У «Ахмата», между прочим, ничуть не меньше, а динамовский вратарь Игорь Лещук превратился чуть ли не в самую заметную фигуру на поле. Но счет никак не хотел меняться.
Изменился лишь в концовке. Более того, дважды — настолько она была бурной. Сначала форвард «Ахмата» Эгаш Касинтура восстановил равновесие. Времени на ответ у динамовцев было минимум — шло уже компенсированное время. Но они ответили точным ударом Ярослава Гладышева после паса Константина Тюкавина. «Динамо» взобралось на верхнюю строчку таблицы группы B, опередив на два очка «Краснодар», внезапно споткнувшийся накануне на «Факеле». У «Ахмата» осталось четыре балла — на три меньше, чем у краснодарцев. И он идет вровень с «Факелом». В этом квартете ясности куда меньше, чем в зенитовском.