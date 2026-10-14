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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

ФБР опровергло визит Кэша Патела в Россию

Директор ФБР Кэш Пател находится в штате Вирджиния на мероприятии. Об этом заявила пресс-служба разведки вскоре после появления сообщений о его визите в Россию.
Кэша Пател

Кэша Пател

Evan Vucci / Reuters

«Вот где на самом деле находится Кэш Пател... в Университете Либерти, на мероприятии в поддержку сотрудников правоохранительных органов»,— указано в публикации ФБР в X. Сам Кэш Пател под постом написал, что «факты важнее кликбейта».
Около часа назад телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что Кэш Пател прилетел в Россию для встречи. Подробности не уточнялись. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 октября отказался комментировать информацию о предполагаемом визите. Он добавил, что такие визиты «почти никогда не анонсируются».
О планах главы ФБР посетить Россию писало и Politico. Принимающей стороной собеседники издания называли ФСБ.
ФБР
США. Отношения с Россией
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