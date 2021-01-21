Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена

Основные индексы США 20 января обновили рекорды. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года, когда на пост главы государства во второй раз вступил Рональд Рейган, передает Marketwatch. Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации.

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Показатели основных биржевых индексов США:

Dow Jones — 31 201,83 пункта (+0,88%);

S&P 500 — 3 854,21 пункта (+1,46%);

Nasdaq — 13 466,15 пункта (+2%).

Кроме того, показатели росли на фоне увеличения числа платных подписчиков Netflix до 200 млн. Также рынок ожидает подписания 17 исполнительных указов, актов и директив со стороны господина Байдена. Среди них — возвращение во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

20 января в США прошла инаугурация президента Джо Байдена. Он победил на выборах в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».