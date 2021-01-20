«Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед»

Сенат США во вторник приступил к слушаниям по утверждению кандидатов на ключевые посты в администрации избранного президента Джо Байдена. Приоритеты возможных новых глав ведомств во многом контрастировали с теми, что были у их предшественников при Дональде Трампе. Но были и сходства — РФ и Китай по-прежнему упоминаются в качестве «главных угроз безопасности США». А проблемы, связанные с Москвой, кандидаты на ключевые посты и вовсе назвали «срочными», отдельно выделив кибератаки, строительство «Северного потока-2» и дело политика Алексея Навального.

В комитетах Сената США во вторник начались слушания на ключевые посты в кабинете министров Джо Байдена. Выступили потенциальные госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, глава Минфина Джанет Йеллен и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

Главный посыл пяти кандидатов — лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего» останется в прошлом.

Заместитель министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркас Фото: Joshua Roberts, Reuters

Энтони Блинкен, выступая в комитете по международным делам, в частности, пообещал, что восстановит дипломатическое сотрудничество с партнерами США по всему миру, постарается «оживить основные альянсы». «Реальность такова, что мир не может самоорганизоваться,— отметил он.— Мы будем иметь дело с миром не таким, каким он был, а таким, какой он есть — миром с ростом национализма, отступлением демократии, углублением соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами, усилением угроз стабильной и открытой международной системе».

Бывший замгоссекретаря США Энтони Блинкен Фото: Fernando Vergara / AP

Москве и Пекину на слушаниях было уделено немало внимания.

Главной угрозой США вероятные главы ведомств в новой администрации называют Китай.

«Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба военной модернизации»,— выразил мнение Ллойд Остин. А Энтони Блинкен признал Китай наиболее значительным вызовом среди всех государств для США в контексте интересов американского народа.

Генерал армии США Ллойд Остин Фото: Jim Lo Scalzo / Pool / AP

РФ тоже обсуждали много. «Проблемы, которые связаны с Россией на целом ряде направлений,— срочный приоритет»,— подчеркнул господин Блинкен. Среди одной из таких проблем он назвал арест российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что этот вопрос станет важным в повестке новой администрации Джо Байдена. «Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека... Попытки заставить этот голос замолчать, заставить замолчать господина Навального — это то, что мы решительно осуждаем»,— сказал Энтони Блинкен.

Еще одна проблема, по словам дипломата,— это строительство газопровода из РФ в Германию «Северный поток-2». «Знаю, что он (Джо Байден.— “Ъ”) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше ("Северный поток-2".— “Ъ”)»,— сказал господин Блинкен, отметив, что в случае отказа европейских партнеров от сотрудничества в этом направлении, Вашингтону «придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали».

В свою очередь, Ллойд Остин обозначил другую проблему — «подрыв Россией европейской безопасности».

«В (зоне ответственности.— “Ъ”) Европейского командования Вооруженных сил США наибольший военный риск связан с агрессивным поведением России»,— сказал он, отметив, что речь идет о российских крылатых ракетах дальнего действия, подводном флоте вооруженных сил РФ, «разработке и развертывании так называемых новых ядерных систем», а также «большом и разнообразном арсенале нестратегического ядерного оружия».

При этом Ллойд Остин уточнил, что Москва применяет как жесткую, так и мягкую силу и представляет угрозу не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в космосе. Говоря о космической сфере, господин Остин назвал Россию ключевым противником, а КНР — «растущей угрозой» для США. При этом он предложил на глобальном уровне разработать «нормы поведения в космосе», чтобы сдерживать «угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космического пространства».

Кандидат Джо Байдена на пост главы разведки Аврил Хейнс, в свою очередь, сосредоточилась на угрозах киберпространству, исходящих со стороны России. Такие угрозы, по ее словам, «серьезный повод для беспокойства» и «серьезный риск». Между тем госпожа Хейнс признала, что ей нужно больше информации, чтобы сделать однозначный вывод о масштабах этих угроз.

Замдиректора ЦРУ Аврил Хейнс Фото: Melina Mara, Reuters

На слушаниях в Сенате кандидаты на ключевые посты в администрации Джо Байдена заключили, что готовы к «враждебным действиям России» в мире и не оставят эти действия без последствий. Энтони Блинкен, в частности, отметил, что для противостояния Москве у Вашингтона есть «инструменты, подготовленные Конгрессом»,— закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «акт Магнитского».

Между тем кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен дала понять: в случае одобрения своей кандидатуры она намерена пересмотреть санкционную политику Вашингтона, чтобы «ограничительные меры использовались в стратегических целях и соответствующим образом». Как сообщают источники агентства Bloomberg, соратники Джо Байдена отдают предпочтение введению коллективных санкций, в то время как многие ограничительные меры, введенные администраций Дональда Трампа, были односторонними.

Глава ФРС США Джанет Йеллен Фото: Leah Millis, Reuters

Между тем, говоря о Москве, возможный глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества между США и Россией «в сферах, представляющих взаимный интерес».

Речь идет о борьбе с терроризмом, контроле над вооружениями, предотвращении распространения оружия массового уничтожения, урегулировании военных конфликтов.

А господин Блинкен отметил, что будет добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Тем не менее Ллойд Остин признал: «Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед, пользуясь открытостью США и вбивая клинья между США и их партнерами в попытке ослабить авторитет и репутацию Соединенных Штатов».

Марина Коваленко