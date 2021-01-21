NASA может сократить присутствие в России

NASA рассматривает вопрос сокращения сотрудников, работающий в России, сообщили источники «РИА Новости». Представительства управления есть в Центре подготовки космонавтов, Центре управления полетами и Институте медико-биологических проблем РАН. В них вместе с российским обслуживающим персоналом работают около 90 человек.

Больше всего сокращений ожидается в Центре подготовке космонавтов — это связано с «прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки». Источник утверждает, что NASA также откажется от аренды коттеджей для космонавтов и сократит обслуживающий персонал. Однако полностью представительство не закроют.

Могут быть уволены почти все сотрудники центрального офиса NASA в Москве. По данным агентства, будет изменен формат работы с Институтом медико-биологических проблем РАН. Представители управления будут прилетать на совещания и встречи, но не будет находиться там постоянно.

Источники «РИА Новости» отмечают, что сокращения не затронут группу при Центре управления полетами, продолжит работу офис Космического центра имени Джонсона (подразделение NASA). «Роскосмос» сообщил агентству, что не получал официальных уведомлений по сокращению представительств NASA.