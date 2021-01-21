Байден вернул США в ВОЗ и соглашение по климату

Президент США Джо Байден в день инаугурации отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату, передает AP. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал к соблюдению масочного режима.

Какие указы принял Байден в день инаугурации:

об отмене режима ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой;

о возвращении в ВОЗ;

о возвращении в Парижское соглашение по климату;

об отмене запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран;

об остановке строительства нефтепровода Keystone XL с Канадой;

о масочном режиме — в нем содержится призыв носить маски повсеместно 100 дней и обязательство по масочному режиму в госучреждениях.

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Кроме того, господин Байден объявил 20 января национальным днем единства. прокламация опубликована на сайте Белого дома. «Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена»,— говорится в документе.

Инаугурация президента Джо Байдена прошла 20 января. Он победил на выборах в ноябре 2020 года. В день инаугурации Индексы США обновили максимумы.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».