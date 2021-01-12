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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Второй год пандемии

Как Нижегородская область продолжает борьбу с коронавирусом

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В Нижегородской области к 12 января подтвердили 75 355 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели 67 693 пациента, 1 834 скончались. Как в регионе продолжают бороться с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году — в материале “Ъ-Приволжье”.


Статистика по России

  • Всего выявили 3 448 203 случая заражения коронавирусом;
  • Выздоровели 2 825 430 пациентов, скончались 62 804.

Хроники эпидемии

12 января Коронавирусом заразились более 75 тыс. нижегородцев

11 января Сумма штрафов за нарушения правил профилактики коронавируса превысила 20 млн руб.

1 января К началу 2021 года в Нижегородской области выявили более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом

Как Нижегородская область боролась с вирусом в 2020 году — в специальной хронике “Ъ-Приволжье”.

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