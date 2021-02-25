Детям до 16 лет разрешили посещать торговые центры Нижнего Новгорода без родителей

В Нижегородской области сняли запрет на посещение детьми до 16 лет торговых центров без сопровождения родителей. Такие изменения губернатор Глеб Никитин внес в указ «О режиме повышенной готовности».

Запрет действовал с ноября 2020 года. Теперь послабление вводится в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

«Вместе с тем, крайне важно соблюдать такие требования указа, как масочный режим в общественных местах, в частности, в торговых центрах. Защита органов дыхания – обязательное условие дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации»,— сообщил Глеб Никитин.

Анастасия Еремина