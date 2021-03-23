Очередная партия вакцин от COVID-19 поступила в Нижегородскую область

В Нижегородскую область доставили партию вакцины от нового коронавируса COVID-19 из 18,6 тыс. доз, сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram. Препараты начнут поступать в поликлиники и больницы к вечеру 23 марта.

В ближайшее время в регион доставят еще несколько партий вакцин — сегодня ожидают еще 12,5 тыс. доз вакцин, в ближайшие десять дней — 45 тыс. доз.

«Дал поручение главным врачам лечебных организаций области провести работу по приоритетной организации вакцинации тех, кто записался в более ранние сроки. В том числе, если запись была на электронных порталах государственных услуг или минздрава Нижегородской области»,— сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Вакцинация проводится добровольно. К 23 марта в регионе открыли 104 прививочных пункта в 74 медучреждениях.

Анастасия Еремина