Койки для COVID-пациентов начали сворачивать в Нижегородской области

Около 250 коек для больных коронавирусом COVID-19 свернут в больницах Нижегородской области 25 января. Об этом сообщил заместитель губернатора – глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

«Идет плановое снижение потребности в инфекционном коечном фонде в Нижегородскои области. Но это не повод для того, чтобы расслабиться. Сильные морозы и новогодние праздники, как и ожидалось, снизили заболеваемость. Но, как мы помним по прошлому году, пандемия докатилась до нас весной»,— написал господин Мелик-Гусейнов. Он добавил, что необходимо нанести опережающий удар по коронавирусу – провести вакцинацию.

По данным на 25 января, в Нижегородской области от коронавируса лечатся более 5,6 тыс. граждан. Коечный фонд заполнен на 67%. За последние сутки заболевание выявили у 488 нижегородцев, от болезни выздоровел 491 пациент.

Анастасия Еремина