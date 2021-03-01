COVID-лабораторию открыли в нижегородской больнице №30

Лабораторию для проведения ПЦР-исследований на коронавирус COVID-19 открыли на базе городской клинической больницы №30 в Нижнем Новгороде. На ее оснащение потратили около 17 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сутки лаборатория может выполнять до 300 исследований, в дальнейшем ее мощность планируют увеличить до 800 исследований в сутки. Результаты мазков выдаются в день выполнения теста. Сейчас лабораторий обслуживает только городскую больницу №12, детскую инфекционную больницу №8 и поликлинику №17 Московского района, позже перечень расширят.

В ближайшее время ПЦР-лаборатории появятся в Кстовской и Павловской центральных районных больницах. После ввода в строй всех дополнительных площадок, в регионе будут действовать 22 лаборатории ПЦР-диагностики с учетом частных клиник. По словам заместителя губернатора – министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, за год в регионе смогли оборудовать 13 новых лабораторий. Это позволило перекрыть всю потребность Нижегородской области в такого типа исследованиях.

Подробнее – в интервью Давида Мелика-Гусейнова “Ъ-Приволжье” «Есть риск, что будет третья волна».

Анастасия Еремина