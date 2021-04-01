Обязательную самоизоляцию для пожилых нижегородцев отменили

В Нижегородской области с 1 апреля отменили обязательную изоляцию для граждан старше 65 лет. Такие изменения внесли в указ о режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации по распространению коронавируса COVID-19.

Как ранее сообщалось, также с 1 апреля возобновляется действие льготных проездных в общественном транспорте. Пожилых нижегородцев просят внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей. Работодателям рекомендуют перевести сотрудников старше 65 лет на удаленную работу.

Анастасия Еремина