Аквапаркам в Нижегородской области разрешили возобновить работу

В Нижегородской области разрешили возобновить работу аквапарков, детских центров, батутных парков и аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этой будут действовать ограничения по числу посетителей — из расчета один человек на 10 кв. м площади помещения, включая сопровождающих и сотрудников. В помещении должны работать обеззараживатели воздуха, прием пищи и проведение банкетов запрещен. Также нельзя использовать мягкие элементы — сухие бассейны, кубики, детали конструкторов, которые не поддаются частой дезинфекции. Все сотрудники должны раз в неделю сдавать тесты на коронавирус COVID-19 методом ПЦР.

«Отрасль развлечений в период пандемии столкнулась с наибольшим количеством ограничений. Вместе с санитарными врачами мы пришли к выводу, что текущая ситуация позволяет возобновить работу предприятий развлекательной сферы с условием соблюдения дополнительных требований безопасности»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Как в регионе распространяется коронавирус — в материале “Ъ-Приволжье” «Второй год пандемии».

Анастасия Еремина