Кафе и рестораны Нижегородской области смогут работать после полуночи

В Нижегородской области работу кафе и ресторанов разрешили продлить до 3:00. После этого времени и до 6:00 общепит сможет работать только на вынос. Такие изменения внесли в указ «О режиме повышенной готовности». Они вступят в силу с 16 февраля.

Кроме того, теперь ресторанам разрешается обслуживать посетителей в зонах фудкорта в торговых центрах. Ранее еду продавали только на вынос. Все заведения общепита должны будут соблюдать ограничения — между столами должна быть дистанция, барные стойки закрыты, на столах установлены антисептики.

Как в регионе распространяется коронавирус — в материале “Ъ-Приволжье” «Второй год пандемии».

Анастасия Еремина