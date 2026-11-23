Минтранс опроверг взимание платы за проезд по Южно-Лыткаринской дороге
Подмосковный Минтранс уточнил, что плата за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге пока не взимается. На прошлой неделе правительство области опубликовало постановление об использовании дороги на платной основе.
«Появилась информация, что с 21 ноября за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге уже нужно платить. Это некорректно: сейчас плата за проезд не взимается. Оплачивать поездки не требуется»,— прокомментировали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство отдельно сообщит о дате фактического начала взимания платы за проезд.
Правительство Московской области разместило упомянутое постановление на своем сайте 20 ноября. Согласно документу, использование сети автомобильных дорог Солнцево—Бутово—Видное—Каширское шоссе—Молоково—Лыткарино—Томилино—Красково—Железнодорожный становится платным «со дня подписания акта о начале эксплуатации до 12 февраля 2049 года». Сам акт еще не подписан.
Общая протяженность Южно-Лыткаринской автодороги составляет 45 км. В ее составе насчитывается 10 транспортных развязок, 64 новых моста и путепровода.