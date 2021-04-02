Минздрав планирует привить до миллиона нижегородцев от COVID-19 к лету

В Нижегородской области ко 2 апреля прививки от коронавируса COVID-19 получили около 158 тыс. местных жителей, по данным регионального минздрава. Вакцинация в регионе стартовала в середине января 2021 года.

Ожидается, что к началу или середине лета в регионе будут привиты до 1 млн нижегородцев, сообщили в пресс-службе правительства региона. Таким образом, в ближайшие три месяца прививки должны получить еще около 850 граждан.

Сейчас в регионе открыты 115 пунктов вакцинации. В апреле планируется открыть четыре мобильных пункта для прививок в торговых центрах «Небо», «Муравей» на проспекте Ленина, «Мега» и «Седьмое небо».

Анастасия Еремина