Глеб Никитин привился от COVID-19 Глава Нижегородской области вакцинировался в 2020 году

Сегодня “Ъ-Приволжье” стало известно о том, что губернатор Нижегородской области привился от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ответ на запрос редакции в правительстве Нижегородской области сообщили, что глава региона «принимал участие в клинических испытаниях вакцины российского производства в 2020 году». Там не смогли уточнить, где, когда именно и какой вакциной привился губернатор.

«Внимательно следил за этапом клинических испытаний. Принять в них участие было сознательным решением. Убедился в безопасности вакцины. Чувствовал себя хорошо. Антитела выработались и сохраняются. Вакцинация – это действительно эффективный способ противостоять пандемии, рекомендую принять участие в вакцинации», – процитировала пресс-служба Глеба Никитина.

Александра Викулова