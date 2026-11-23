В Белокуракинском муниципальном округе удар был нанесен по жилому дому. Ранены 13-летняя девочка и трое взрослых. Еще один удар нанесен в Белокуракинском муниципальном округе по придомовой территории, там пострадали 15-летний и 16-летний подростки.