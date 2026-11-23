В ЛНР при атаке БПЛА погиб один человек
В Троицком муниципальном округе ЛНР дрон атаковал легковой автомобиль. Погиб 28-летний мужчина, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В Белокуракинском муниципальном округе удар был нанесен по жилому дому. Ранены 13-летняя девочка и трое взрослых. Еще один удар нанесен в Белокуракинском муниципальном округе по придомовой территории, там пострадали 15-летний и 16-летний подростки.
По словам господина Пасечника, ВСУ также атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обесточено почти 160 тыс. человек в Северодонецкой агломерации. Сохраняется риск повторных ударов.
«Для предотвращения аварийных ситуаций и проведения восстановительных работ вынужденно вводятся временные отключения электроэнергии во всех муниципалитетах. Все необходимые силы и ресурсы задействованы для скорейшей ликвидации последствий ударов»,— заверил глава ЛНР.
За прошедшие сутки в ЛНР были атакованы в общей сложности 15 муниципалитетов. Повреждены жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Над территорией региона уничтожено около 140 воздушных целей.