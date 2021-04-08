Минздрав планирует прививать по 31 тысячи нижегородцев в сутки

В Нижегородскую область к 8 апреля поступило более 227 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона. Прививки получили более 170,33 тыс. нижегородцев, из них более 86 тыс. местных жителей старше 60 лет.

«Вакцинации подлежат свыше 1,5 млн жителей Нижегородской области. В сутки мы вакцинируем в среднем 3,6 тыс. человек»,— сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, планируется нарастить темп вакцинации до 31 тыс. человек в сутки: «Мы готовим открытие дополнительных слотов на запись на вакцинацию на портале Госуслуг для сокращения листа ожидания».

Как ранее сообщалось, в нижегородской области открыты 108 пунктов вакцинации от коронавируса. В том числе в апреле планируется организовать мобильные пункты вакцинации в четырех торговых центрах. Первый пункт проработал на базе ТЦ «Мега» 1 и 2 апреля, прививки там успели сделать 70 нижегородцев.

Анастасия Еремина