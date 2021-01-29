Международные перелеты из Стригино разрешили возобновить с 8 февраля

Международные перелеты с 8 февраля возобновят из аэропортов восьми городов России — Нижнего Новгорода, Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Перми и Хабаровска. Такое решение приняли в связи со снижением заболеваемости коронавирусом COVID-19 в этих регионах, сообщили в Правительстве РФ.

В сезонном расписании на сайте нижегородского аэропорта указано, что до 1 марта рейсы за границу не предусмотрены. В прошлом сезоне 2019-2020 из Стригино были открыты рейсы Анталью, Дубай, Пхукет, Нячанг, Минск и Ереван.

Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Ограничения постепенно начали снимать с августа. К концу января авиаперевозки восстановили с 19 странам, в том числе с Турцией, ОАЭ, Мальдивам, Египетом и Белоруссией.

Анастасия Еремина