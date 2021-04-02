Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в четырех нижегородских ТЦ

В апреле мобильные пункты вакцинации от нового коронавируса COVID-19 откроют в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода: «Муравей» на проспекте Ленина, «Небо», «Седьмое небо» и «Мега». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Первым заработает пункт в ТЦ «Мега». В пятницу 2 апреля сделать прививку можно будет с 17:00 до 20:00.

Получить прививку смогут все желающие без предварительной записи. До вакцинации в мобильном пункте пациентов будет осматривать врач. Повторный осмотр проведут в течение 30 минут после прививки. Второй этап вакцины можно будет получить как в ТЦ, так и в поликлинике по месту жительства.

В минздраве отметили, что проведение вакцинации в торговых центрах согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора.

“Ъ-Приволжье” уточняет в минздраве, сколько доз вакцин планируется завезти на мобильные пункты в торговых центрах.

Анастасия Еремина