Ким Чен Ын: КНДР не стремится к гегемонии и экспансии
Северная Корея не стремится к господству над другими государствами или территориальной экспансии, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян готов развивать сотрудничество со странами, которые уважают его суверенитет.
«КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию. Насилие и нажим не имеют ничего общего с внешней политикой КНДР», — заявил Ким Чен Ын (цитата по ЦТАК).
Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян намерен защищать свои права и интересы и выступает против попыток других государств ограничивать его суверенитет. Он также заявил о необходимости укреплять обороноспособность страны на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности в Восточной Азии.
Заявления прозвучали 22 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами десяти государств, включая Россию, Индию, Бразилию, Швецию и Вьетнам. Церемония состоялась в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.