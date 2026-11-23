Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян намерен защищать свои права и интересы и выступает против попыток других государств ограничивать его суверенитет. Он также заявил о необходимости укреплять обороноспособность страны на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности в Восточной Азии.