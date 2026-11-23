Отели показали издержки
Затраты на строительство гостиниц по итогам года увеличатся на 14%
Наблюдаемый рост затрат на стройматериалы, рабочую силу и заметное подорожание заемного финансирования приведет к увеличению по итогам года себестоимости строительства отелей в России на 14% в годовом выражении, в среднем до 287 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2027–2028 годы этот показатель увеличится совокупно еще на 10%. В этих условиях девелоперы сдерживают запуск новых проектов, а темпы ввода гостиниц замедляются.
По итогам года средняя стоимость строительства гостиничной недвижимости составит 287 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 14% больше год к году, следует из исследования IBC Real Estate. В будущем показатель продолжит расти: в 2027 году он увеличится на 6% год к году, до 303 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2028 году — еще на 4%, до 315 тыс. руб. за 1 кв. м.
В структуре затрат на возведение гостиницы наибольшая доля приходится на фасад — 15% от общей стоимости строительства, или 41,9 тыс. руб. за 1 кв. м, на внутренние инженерные сети приходится 12% затрат, или 35,1 тыс. руб. за 1 кв. м, на мебель и оборудование — 11%, или 30,4 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов.
Ключевыми факторами роста цен на строительство гостиниц стали увеличение стоимости труда, строительных и отделочных материалов, а также задержки сроков строительства и транспортные расходы, отмечает партнер CMWP Марина Мережко.
Дополнительное давление на бюджет проектов оказывают колебания курса рубля, влияющие на стоимость импортного оборудования, добавляет директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.
Уровень затрат различается в зависимости от региона и условий реализации проекта, отмечают в пресс-службе Cosmos Hotel Group. Наиболее заметное удорожание характерно для Дальнего Востока и Северного Кавказа, где на стоимость влияют логистические и инфраструктурные факторы, говорят в компании. Существенное значение имеет и стоимость заемного финансирования: высокие процентные ставки увеличивают расходы на обслуживание долга и общую стоимость проекта, добавляют в Cosmos Hotel Group.
Сложившаяся ситуация сильно отразилась на поведении девелоперов, которые и так снизили свою активность в условиях высокой стоимости заемных средств. Трудности застройщикам отелей создает низкая доступность мер господдержки, отмечает Игорь Кокорев. По его словам, одним из вариантов льготного финансирования сейчас выступает программа развития объектов культурного наследия, однако подходящие здания есть не во всех локациях.
В начале ноября глава Минэкономики РФ (курирует туриндустрию) Максим Решетников заявлял, что с начала года в России открылось 12 гостиниц на 2,5 тыс. номеров, построенных на кредиты с субсидируемыми государством ставками.
С 2021 года по программе ввели 48 гостиниц почти на 11 тыс. номеров, отметил министр.
Консультанты рынка недвижимости подтверждают данные Минэкономики о числе открытых в РФ с января по октябрь отелей. Однако это на 57% меньше год к году, говорит Алексей Ефимов. До 2030 года номерной фонд РФ будет увеличиваться на уровне 5–6% ежегодно, ожидают в Cosmos Hotel Group. В то же время на рынке сохраняются высокие риски переносов сроков ввода, считает господин Ефимов. Сейчас основной объем строительства сосредоточен на Северном Кавказе, Алтае, Дальнем Востоке и побережье Черного моря. Хотя дефицит качественного номерного фонда фиксируется почти по всем направлениям внутреннего туризма, отмечает Марина Мережко.
В январе—сентябре объем вложений в гостиничную недвижимость в России зафиксировался на уровне 21 млрд руб., что меньше на 61,1% год к году, по данным Алексея Ефимова. Сократилось также число новых организаций, специализирующихся на гостиничной деятельности: по данным «Контур.Фокуса», за девять месяцев текущего года их количество снизилось на 17,8% год к году, до 4,2 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.