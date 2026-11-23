По итогам года средняя стоимость строительства гостиничной недвижимости составит 287 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 14% больше год к году, следует из исследования IBC Real Estate. В будущем показатель продолжит расти: в 2027 году он увеличится на 6% год к году, до 303 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2028 году — еще на 4%, до 315 тыс. руб. за 1 кв. м.