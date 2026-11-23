Казахстан начал искать новые пути экспорта угля из-за ограничений РЖД
Казахстан рассматривает альтернативные маршруты экспорта угля после введения ограничений на его транзит через Россию. Об этом сообщило Министерство транспорта в ответ на запрос издания Ulysmedia.kz.
По данным ведомства, с августа — сентября ОАО РЖД согласовывает лишь часть заявок на перевозку казахстанского угля через российские морские порты. Из-за этого угледобывающие предприятия Казахстана не могут экспортировать продукцию в запланированных объемах.
В качестве альтернатив рассматриваются маршруты через Белоруссию, по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также через латвийские порты Рига и Вентспилс.
Вопрос об ограничениях обсуждается в рамках российско-казахстанской межправительственной комиссии. На ноябрь также запланированы переговоры транспортных ведомств и железнодорожных администраций двух стран о перевозках в 2026–2027 годах.