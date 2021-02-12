Нижегородским театрам и кинотеатрам разрешили увеличить число зрителей

Заполняемость залов кинотеатров и театров в Нижегородской области разрешили увеличить с 40% до 60%. Такие изменения внесли в указ «О режиме повышенной готовности», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также разрешается возобновить проведение конгрессно-выставочных мероприятий, но с ограничением числа участников до 50 человек (после перехода на третий этап смогут присутствовать до 100 человек). Участники должны проходить онлайн-регистрацию перед началом мероприятия. И организаторам, и посетителям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Перед входом в зал у участников мероприятия должны изменять температуру. В самом помещении должны работать системы обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Рассадка в зале проводится с соблюдением дистанции. Еду и напитки можно подавать только в индивидуальной упаковке.

Анастасия Еремина