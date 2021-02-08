Более 21 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

На вакцинацию от коронавируса COVID-19 к 8 февраля записались около 42 тыс. жителей Нижегородской области, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном минздраве. Прививку уже получили более 21 тыс. граждан.

Ожидается, что до конца февраля Нижегородская область получит 150 тыс. доз вакцин «Спутник V». По данным на 8 февраля, в регион поступило около 64 тыс. доз.

Как ранее сообщалось, записаться на прививку можно на сайте регионального минздрава или на портале госуслуг. Вакцинация в России является бесплатной и добровольной.

Анастасия Еремина