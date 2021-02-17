Горьковский автозавод начал вакцинацию сотрудников от COVID-19

На Горьковском автозаводе началась программа вакцинации сотрудников от коронавируса COVID-19. Прививки будут делать в центре медицинской профилактики ГАЗ, сообщили в пресс-службе предприятия.

В медцентре оборудовали кабинет для вакцинации, закупили морозильные камеры для хранения препаратов и провели обучение для персонала. Прививать персонал будут препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Его предприятию выделяет региональный минздрав.

Сейчас кадровые службы ГАЗа составляют списки сотрудников, желающих сделать прививку. На основе заявок составят график вакцинации. Перед прививкой работников завода будет осматривать терапевт.

Анастасия Еремина