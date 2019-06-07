ПМЭФ-2019. День второй. Главное

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Главное из Санкт-Петербурга — в подборке “Ъ”.

Сделки

Соглашение о строительстве транспортного коридора Абакан—Бийск с Минтрансом подписали три региона — Алтайский край, Республика Хакасия и Кемеровская область.

Группа «Тинькофф» инвестирует 12 млрд руб. в новую штаб-квартиру, которую планируется построить на севере Москвы, заявил основной владелец группы Олег Тиньков.

инвестирует 12 млрд руб. в новую штаб-квартиру, которую планируется построить на севере Москвы, заявил основной владелец группы Олег Тиньков. «Газпром нефть» заключила соглашение с «Совкомфлотом» о заправке судов с сжиженным природным газом.

заключила соглашение с о заправке судов с сжиженным природным газом. «Газпром нефть» подписала с Shell и Repsol соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане.

подписала с и соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане. Группа ВТБ и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания западного скоростного диаметра и Витебского проспекта.

подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания западного скоростного диаметра и Витебского проспекта. «Росгеология» и АЛРОСА заключили соглашение о сотрудничестве при геологическом изучении недр на алмазы. Также они намерены создать совместный коллегиальный орган — геолого-технический совет «Росгеологии» и АЛРОСЫ.

заключили соглашение о сотрудничестве при геологическом изучении недр на алмазы. Также они намерены создать совместный коллегиальный орган — геолого-технический совет «Росгеологии» и АЛРОСЫ. Газпромбанк и «Дом.РФ» договорились выпустить ипотечные облигации на сумму до 350 млрд руб. в 2020-2021 годах.

и договорились выпустить ипотечные облигации на сумму до 350 млрд руб. в 2020-2021 годах. Газпромбанк предоставит более 30 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании на реализацию проекта порта Лавна.

предоставит более 30 млрд руб. на реализацию проекта порта Лавна. НОВАТЭК и китайская CNOOC подписали договор купли-продажи доли в 10% в проекте «Арктик СПГ-2» , который планируется запустить в 2023 году. Аналогичный договор на такую же долю был подписан также с китайской CNPC.

и китайская CNOOC подписали договор купли-продажи доли в 10% в проекте , который планируется запустить в 2023 году. Аналогичный договор на такую же долю был подписан также с китайской CNPC. Минпромторг подписал СПИК с российским автоконцерном «Соллерс» . Проект предполагает развитие модельного ряда автомобилей УАЗ.

подписал СПИК с российским автоконцерном . Проект предполагает развитие модельного ряда автомобилей УАЗ. Подконтрольный Газпромбанку «РЭП Холдинг» и итальянская Ansaldo Energia создадут совместное предприятие по производству и сервису газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт.

и итальянская создадут совместное предприятие по производству и сервису газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт. Австрийская OMV до 2044 года инвестирует около €950 млн в разработку ачимовских блоков Уренгоя.

до 2044 года инвестирует около €950 млн в разработку ачимовских блоков Уренгоя. МТС подписал с правительством Москвы соглашение о развитии 5G на сумму более 20 млрд руб.

подписал с правительством Москвы соглашение о развитии 5G на сумму более 20 млрд руб. Сбербанк и Setl Group подписали стратегическое соглашение на 100 млрд руб. Банк становится финансовым партнером в деятельности холдинга.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия продолжит создавать особые условия для иностранных компаний, работающих в том числе в приграничных с Китаем территориях, заявил президент Владимир Путин. «Будем и дальше создавать особые условия, в том числе особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот»,— сказал он.

Господин Путин также выразил надежду на то, что в деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви «все будет прозрачно и понятно». «Если ему инкриминируют похищение 2,5 млрд, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение — вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего: не воруй, веди себя прилично — и дело с концом»,— подытожил президент.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Штрафы за нарушение закона о возрастной маркировке для СМИ стоит отменить, но саму маркировку оставить, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Также он сказал, что уже почти разработан законопроект, который введет многомиллионные штрафы для интернет-компаний за нарушение законов.

Кроме того Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Реальные доходы бюджетов регионов России с 2012 года выросли на 5%, притом что федеральный бюджет вырос на 77%, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Отрицательно влияют на доходы регионов, по его словам, решения в налоговой политике, например увеличение ставки НДС с 18% до 20%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Образование в России не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «До определенного момента у нас было образование ради образования, а все-таки мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют»,— сказала она.

Фото: РИА Новости

Россия может увеличить число военных специалистов в Венесуэле по запросу правительства, заявил директор Латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов упрекнул бизнес в «нигилизме» и том, что предприниматели не хотят замечать позитивные изменения в экономике.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Препятствий со стороны Дании строительству газопровода «Северный поток-2» быть не должно, заявил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, «Северный поток-2» с точки зрения маршрута и экологических требований ничем не отличается от «Северного потока-1», на строительство которого Дания выдала разрешение.

Также министр заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились координировать действия на рынке энергоносителей и предлагать их другим участникам ОПЕК+.

Министр считает, что рост спроса на нефть в мире из-за торговых войн может замедлиться в текущем году до 1 млн баррелей в сутки и менее.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Возможный запрет госбанкам скупать частные банки носит «дискриминационный характер», заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижение ставок по ипотеке. «Ставки будут идти вниз, вопрос — каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре — 8%»,— сказал он.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал SSJ 100 «прекрасной машиной», которую незаслуженно критикуют за частые поломки. «Это отличная машина, прекрасная машина. Ну, есть детские болезни. Пишут, когда отложили рейс Superjet, но в процентном соотношении процентов 70 отказов всех выпадает Boeing, на Airbus»,— сказал господин Чемезов.

Вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех» завершится не ранее 2020 года, добавил он. Госкорпорация также сохраняет идею объединения ОАК с «Вертолетами России», но на это потребуется согласие холдинга Mubadala, контролирующего 12,5% акций вертолетостроительного холдинга.

«Ростех» снизит долю в АвтоВАЗе с 33% до 25%, продав часть своей доли партнеру по СП — французской Renault, сообщил Сергей Чемезов.