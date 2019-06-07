Россия готова увеличить количество военных специалистов в Венесуэле

Москва может отправить в Венесуэлу больше военных специалистов, если Каракасу эту потребуется, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Любые работы требуют определенного вовлечения людей: когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше, сколько это необходимо»,— сказал господин Щетинин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные специалисты в Венесуэле обслуживают технику, которая была официально продана стране. Господин Путин добавил, что Россия и впредь будет выполнять свои обязательства по контракту.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала Вашингтон о том, что «вывела большую часть своих людей из Венесуэлы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это сообщил, что господина Трампа ввели в заблуждение. По его словам, Москва никогда не скрывала, что в Венесуэле работают российские эксперты. Они обслуживают там военную технику, поставленную в страну много лет назад. В последний раз на очередные регламентные работы в Венесуэлу вылетело 95 российских специалистов.

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