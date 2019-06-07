Роскомнадзор предложил отменить штрафы за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за отмену штрафов для СМИ из-за нарушения закона о возрастной маркировке. Административную ответственность он предложил заменить на профилактические мероприятия.

«Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные»,— сказал глава Роскомнадзора в рамках ПМЭФ-2019 (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня в России существует возрастная маркировка книг, фильмов, спектаклей, материалов СМИ, которая разделена на четыре группы: 0+, 6+, 12+, 18+. Господин Жаров предлагал ввести возрастные маркировки «1+» и «3+». В мае в Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Трудный возраст».