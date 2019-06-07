Глава «Ростеха» считает SSJ 100 прекрасной машиной

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что Sukhoi Superjet 100 незаслуженно критикуют за частые поломки — намного больше технических неисправностей приходится на зарубежные лайнеры Boeing и Airbus.

«Это отличная машина, прекрасная машина. Ну, есть детские болезни. Пишут, когда отложили рейс Superjet, но в процентном соотношении процентов 70 отказов всех выпадает Boeing, на Airbus»,— сказал господин Чемезов на на Петербургском международном экономическом форуме.

ЧП с самолетами SSJ 100 Читать далее

Особое внимание неисправностям SSJ 100 уделяют после 5 мая, когда в Шереметьево потерпел крушение самолет авиакомпании «Аэрофлот». Тогда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии трагедии — метеоусловия, неисправность самолета и недостаточная квалификация пилотов.

О том, насколько безопасны лайнеры,— в публикации “Ъ” «Особенности Sukhoi Superjet 100 снова вызвали вопросы».