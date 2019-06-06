ПМЭФ-2019. День первый. Главное

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Главное из Санкт-Петербурга — в подборке “Ъ”.
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По словам президента Владимира Путина, Россия преодолела трудности в экономике из-за санкций и падения цен на углеводороды. Цены на нефть в $60-65 за баррель устраивают страну.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Путин отметил, что игнорирование современных угроз «может привести к глобальной катастрофе». Первым шагом к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений» он назвал выход США из договоренностей по ПРО в 2002 году. Также, по словам Владимира Путина, с Россией никто не ведет переговоров о продлении договора СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях; его действие заканчивается в 2021 году).
Россия не одобряет введение санкций против Венесуэлы. Что касается присутствия российских военных специалистов в этой стране, то они выполняют контрактные обязательства по обслуживанию вооружений, сказал он.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «Яндекс», в отличие от Telegram, продемонстрировал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования. Он уверен, что «Яндекс» предоставит ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Он также заявил, что мобильное приложение знакомств Tinder готово сотрудничать со спецслужбами и «искать возможность» предоставлять им информацию.
Также он сообщил, что Роскомнадзор в июне проверит «Яндекс» на соблюдение закона о защите персональных данных.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Он не исключил, что к концу первого полугодия она может быть ниже 5%.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Потенциал роста российской экономики не превышает 2%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В этом году он прогнозирует рост на 1%, а не на 1,3%, как считают в правительстве.
Росстат должен быть независимым от Минэкономики, потому что «здесь есть конфликт интересов», заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Глава Минэкономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили насчет рисков, связанных с потребительскими кредитами. По мнению господина Орешкина, темп роста потребкредитования — 30% в годовом выражении — «абсолютно неустойчивый» и сильно превышает темпы роста доходов населения, что чревато рецессией. Госпожа Набиуллина согласилась, что темпы роста потребкредитования высокие, но указала, что при этом доля долга домохозяйств в экономике 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».
Мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
США с помощью санкций получили контроль над компанией «Русал» Олега Дерипаски и, соответственно, над алюминиевой промышленностью России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только над алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и над другими сегментами российской промышленности»,— продолжил он свою мысль.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для экономики, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что аресту господина Калви уделяется «слишком много внимания» и это не повлияло на инвестиционный климат.
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заверил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не нанесла большой урон репутации России, от поставок российской нефти никто не отказался. «Мы понимаем, что это все-таки техническая, технологическая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован, все может быть. Поэтому потребители с понимаем к этому относятся»,— добавил господин Козак.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России в ближайшие год—полтора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обозреватель “Ъ” Евгения Милова про светскую программу ПМЭФ: «Около ноля».
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