ПМЭФ-2019. День первый. Главное

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Главное из Санкт-Петербурга — в подборке “Ъ”.

Сделки

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном взаимодействии.

подписали соглашение об операционном взаимодействии. ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на сумму около $1,7 млрд проект группы «Акрон» .

профинансируют на сумму проект группы . «Лукойл» заключил соглашение с New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Сумма сделки составит $800 млн .

заключил соглашение с о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Сумма сделки составит . «Мегафон» в ближайший год вложит более 1 млрд руб. в инфраструктуру и инновации в Нижегородской области.

в ближайший год вложит в инфраструктуру и инновации в Нижегородской области. «Квадра» инвестирует 2 млрд руб. в систему теплоснабжения Тульской области.

инвестирует в систему теплоснабжения Тульской области. Госкорпорация ВЭБ.РФ и Минобрнауки подписали соглашения с Пермским краем и Томской областью о взаимодействии при создании современных многофункциональных студенческих городков. На проектирование предусмотрено 102,2 млрд руб .

подписали соглашения с Пермским краем и Томской областью о взаимодействии при создании современных многофункциональных студенческих городков. На проектирование предусмотрено . АФК «Система» принципиально одобрила покупку двух фармацевтических активов у Marathon Group .

принципиально одобрила покупку двух фармацевтических активов у . «Газпром нефть» и «Новатэк» подписали соглашение о создании СП по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.

подписали соглашение о создании СП по разведке и добыче нефти и газа в Арктике. «Силовые машины» и китайская Harbin Electric International подписали соглашение о стратегическом партнерстве в энергетическом машиностроении.

подписали соглашение о стратегическом партнерстве в энергетическом машиностроении. «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова и структура китайской CNCEC подписали соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках проекта «Пайяха».

Эдуарда Худайнатова структура китайской подписали соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках проекта «Пайяха». Xiaomi и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого в России станет доступен платежный сервис Mi Pay.

подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого в России станет доступен платежный сервис Mi Pay. «Газпромнефть» и Shell создадут совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО на основе «Меретояханефтегаза».

создадут совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО на основе «Меретояханефтегаза». «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

— ведущие медиахолдинги страны — заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. «Русгидро» и PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве по проектам развития в области строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на территории России.

подписали соглашение о сотрудничестве по проектам развития в области строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на территории России. «Россети» и Китайская энергетическая инжиниринговая корпорация (China Energy Engineering Corporation, CEEC) подписали соглашение о строительстве и модернизации электросетей на территории третьих стран.

(China Energy Engineering Corporation, CEEC) подписали соглашение о строительстве и модернизации электросетей на территории третьих стран. Татарстан, МТС и Ericsson договорились о разработке 5G-решений для «умных городов».

Заявления

По словам президента Владимира Путина, Россия преодолела трудности в экономике из-за санкций и падения цен на углеводороды. Цены на нефть в $60-65 за баррель устраивают страну.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что игнорирование современных угроз «может привести к глобальной катастрофе». Первым шагом к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений» он назвал выход США из договоренностей по ПРО в 2002 году. Также, по словам Владимира Путина, с Россией никто не ведет переговоров о продлении договора СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях; его действие заканчивается в 2021 году).

Россия не одобряет введение санкций против Венесуэлы. Что касается присутствия российских военных специалистов в этой стране, то они выполняют контрактные обязательства по обслуживанию вооружений, сказал он.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «Яндекс», в отличие от Telegram, продемонстрировал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования. Он уверен, что «Яндекс» предоставит ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Он также заявил, что мобильное приложение знакомств Tinder готово сотрудничать со спецслужбами и «искать возможность» предоставлять им информацию.

Также он сообщил, что Роскомнадзор в июне проверит «Яндекс» на соблюдение закона о защите персональных данных.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Он не исключил, что к концу первого полугодия она может быть ниже 5%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Потенциал роста российской экономики не превышает 2%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В этом году он прогнозирует рост на 1%, а не на 1,3%, как считают в правительстве.

Росстат должен быть независимым от Минэкономики, потому что «здесь есть конфликт интересов», заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили насчет рисков, связанных с потребительскими кредитами. По мнению господина Орешкина, темп роста потребкредитования — 30% в годовом выражении — «абсолютно неустойчивый» и сильно превышает темпы роста доходов населения, что чревато рецессией. Госпожа Набиуллина согласилась, что темпы роста потребкредитования высокие, но указала, что при этом доля долга домохозяйств в экономике 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».

Мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

США с помощью санкций получили контроль над компанией «Русал» Олега Дерипаски и, соответственно, над алюминиевой промышленностью России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только над алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и над другими сегментами российской промышленности»,— продолжил он свою мысль.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для экономики, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что аресту господина Калви уделяется «слишком много внимания» и это не повлияло на инвестиционный климат.

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заверил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не нанесла большой урон репутации России, от поставок российской нефти никто не отказался. «Мы понимаем, что это все-таки техническая, технологическая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован, все может быть. Поэтому потребители с понимаем к этому относятся»,— добавил господин Козак.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России в ближайшие год—полтора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Обозреватель “Ъ” Евгения Милова про светскую программу ПМЭФ: «Около ноля».