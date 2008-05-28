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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) -- один из старейших в мире и имеет так называемую аккредитацию класса А Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Это обязывает его проводить неспециализированный конкурс не менее чем из 12 полнометражных картин из разных стран, иметь международное жюри и официальную поддержку на государственном уровне. Условие премьерности приходится соблюдать, отбирая в конкурс либо фильмы из стран с развивающейся кинематографией, либо произведения дебютантов или не самых очевидных авторов. Конкурсная и внеконкурсные программы фестиваля, критика его фильмов, награды и скандалы — последние новости и все самое важное о ММКФ в теме «Ъ».