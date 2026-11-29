Место сделки
К продаже готовятся пять районных центров сети «Место встречи»
На рынке коммерческой недвижимости готовится дебютная сделка между двумя рыночными ЗПИФами. УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) в свой новый фонд «Место встречи» может приобрести пять одноименных районных центров, входящих в состав ЗПИФ «ПАРУС — Место встречи» под управлением УК «Парус управление активами». Объем сделки оценивается почти в 10 млрд руб. Это позволит УК «Парус» снизить кредитную нагрузку фонда, а УК СФН — диверсифицировать портфель недвижимости.
В декабре УК «Современные фонды недвижимости» запустит продажу паев нового неквального ЗПИФа коммерческой недвижимости «Место встречи». Об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке коллективных инвестиций, отметив, что будут приобретаться в него районные центры, входящие в сеть «Место встречи». Правила данного фонда были зарегистрированы Банком России 9 ноября, а уже 19 ноября он был сформирован. В УК СФН отказались от комментариев.
Сама по себе стратегия фонда не уникальна: на рынке более двух десятков неквальных ЗПИФов торговой недвижимости. Интересна она тем, что УК СФН будет приобретать объекты у закрытого комбинированного ПИФа «ПАРУС — Место встречи», управляемого УК «Парус управление активами», о чем рассказали собеседники на рынке. Такого рода сделок (между фондами разных УК), по словам руководителя дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитала» Владимира Стольникова, в публичном поле до сих пор не было. Сегмент рыночных ЗПИФов недвижимости довольно молодой и заметного масштаба достиг лишь в последние годы. За пять лет активы только неквальных фондов выросли в 14 раз, до 550 млрд руб.
ЗПИФ «ПАРУС — Место встречи» был сформирован 21 апреля 2026 года. По данным сайта УК «Парус», в состав фонда входит 100% ООО «Место встречи», владеющего 100% «Эдисонэнерго», которому принадлежит 26 районных центров (РЦ) «Место встречи». Объемы активов фонда оцениваются на конец июня в 41,6 млрд руб., из них 30 млрд руб.— это обязательства перед банком. Управляет объектами управляющая компания «Место встречи».
В УК «Парус» рассказали о том, что сделка по продаже части РЦ находится на этапе подписания с УК СФН. Ключевая причина выхода на сделку — замедление темпов смягчения ДКП Банка России, которое произошло во втором полугодии 2026 года. «Сохранение ключевой ставки на уровне 14% оказывает существенное влияние на экономику фонда с учетом наличия кредита с плавающей процентной ставкой»,— заявил основатель PARUS Asset Managemen Денис Степанов. В таких условиях было принято решение о продаже части объектов с целью снижения кредитной нагрузки (LTV) и повышения устойчивости экономики ПИФа. При этом проперти-менеджмент всеми объектами останется за командой УК «Место встречи».
Сделка будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе, по словам Дениса Степанова, предусмотрена продажа пяти объектов общей стоимостью примерно 9,3 млрд руб. с учетом НДС. В эту часть сделки войдут РЦ «Орион», «Бирюсинка», «Экран», «Прага» и «Янтарь». Вырученные средства будут направлены на погашение части кредита. «Вполне возможно, что по итогам первого этапа мы окончательно определимся с комфортным для фонда уровнем LTV и уже в рамках второго этапа реализуем необходимое количество объектов, снизив кредитную нагрузку сразу до желаемого уровня (20–50%). На этом сделка будет завершена»,— уточнил господин Степанов. LTV 20–50%, по его мнению, снизит восприимчивость фонда к ДКП и позволит привлечь розничный капитал более быстрыми темпами для окончательного погашения кредита.
Интересна эта сделка и тем, что в последние годы торговая недвижимость не пользовалась у инвесторов и УК большим спросом, так как развитие e-commerce негативно сказывалось на посещаемости и заполняемости ТЦ.
По оценке CMWP, в 2026 году доля свободных площадей в торговых центрах Москвы может вырасти до 12,2% (см. “Ъ” от 3 ноября). Растущая вакантность негативно сказывается на арендном потоке. По оценке инвестиционного директора УК «ТЕТИС Кэпитал» Андрея Ощепкова, потенциальная доходность регулярных выплат пайщикам в торговой недвижимости не превышает 10–11% годовых, тогда как в складской составляет 12–13%.
Директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина отмечает, что многие ритейлеры оптимизируют количество магазинов своих сетей, а развитие новых игроков тормозит высокая стоимость заемного финансирования. В таких условиях районные центры, по ее словам, остаются востребованным форматом при грамотном управлении. «Магазины повседневного спроса обеспечивают регулярный поток посетителей, а услуги, кафе и рестораны, места проведения досуга дают жителям дополнительные поводы прийти в центр, если такого предложения не хватает поблизости»,— отмечает госпожа Кузьмина. Интерес к торговой недвижимости со стороны УК может быть продиктован снижением спроса на складскую недвижимость на фоне ударов беспилотников по складам (см. “Ъ” от 10 ноября). «Мы планируем расширять линейку фондов на торговую недвижимость и готовим ряд интересных инвестиционных решений»,— рассказал Владимир Стольников.