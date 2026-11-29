В полученном от норвежской стороны письме говорилось, что «дело не в спортивном аспекте», отметил Коростелев. Позже эту информацию телеканалу подтвердил представитель Норвежской лыжной ассоциации и оргкомитета этапа Терье Лунд. Он заявил, что «ни один вид шенгенской визы не гарантирует» членам российской команды «въезда в Норвегию». Министр юстиции Норвегии Астри Ос-Хансен объяснила, что «правительство ужесточило и без того строгие визовые практики», а «управлению иммиграции дано указание высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал, если они приедут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях».