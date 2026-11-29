Колосья потянулись на север
«Деметра-холдинг» может поставить 600 тыс. тонн пшеницы в порт Мурманска
«Портовый альянс», управляющий Мурманским морским торговым портом (ММТП), договорился о перевалке 600 тыс. тонн пшеницы до конца сентября 2027 года. По данным “Ъ”, контрагентом выступает «Деметра-холдинг». Перевозка зерна в удаленный Мурманск сейчас оправдана за счет субсидий, но с открытием южных портов направление может потерять актуальность.
«Портовый альянс» заключил с «Деметра-холдингом» контракт на перевалку 600 тыс. тонн пшеницы через ММТП, рассказали два источника “Ъ”. В компаниях это не комментируют. О заключении сделки, не называя контрагента, «Портовый альянс» сообщил 27 ноября. В ММТП сообщали, что контракт рассчитан до конца сентября 2027 года и предусматривает гарантированные объемы со стороны грузовладельца.
В октябре «Деметра-холдинг» отправил первый железнодорожный состав с пшеницей, включающий 47 вагонов с 3,4 тыс. тонн, к ММТП. Запуск отгрузок в холдинге назвали значимым шагом в развитии северного направления и диверсификации экспорта. Первый балкер с 29,5 тыс. тонн пшеницы отправлен из ММТП 12 ноября, погрузка на второе судно продолжается, сообщали в порту 27 ноября. Обе партии будут поставлены в Северную Африку.
«Контракт до конца сентября 2027 года подтверждает устойчивый спрос экспортеров на мурманское направление»,— комментировал коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук. В ММТП отметили, что Мурманск становится для аграриев надежным круглогодичным каналом в условиях, когда традиционные порты на юге и северо-западе сталкиваются с ограничениями. Как уточняют в ММТП, для реализации контракта в порту закрепили технологию прямой перевалки по схеме «вагон—судно», опробованную Мурманским балкерным терминалом (МБТ) на калийных удобрениях.
«Портовый альянс» специализируется на перевалке угля, удобрений, железной руды и строительных материалов. Управляет ММТП, МБТ, терминалом «Остерра» в Ванино, Малым портом в Находке и Туапсинским балкерным терминалом. В октябре экспортный грузооборот группы вырос на 67% год к году, до 4,87 млн тонн.
«Деметра-холдинг» — крупнейший в России оператор, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В их числе — Новороссийский зерновой терминал, Зерновой терминальный комплекс «Тамань», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, железнодорожный оператор «Русагротранс».
Как рассказывала заместитель гендиректора ОАО РЖД Ирина Магнушевская, за последние полтора месяца стивидоры северо-запада увеличили пропускные способности для зерна с 8,6 млн тонн до 32 млн тонн за счет новых технологий, строительства мощностей, дополнительных маршрутов. В октябре погрузка зерна на железной дороге установила десятилетний рекорд — 4 млн тонн, из них на экспорт — 3,3 млн тонн. Как следует из данных аналитиков «Русагротранса», за первые четыре месяца текущего сезона (июль—октябрь) Россия сократила экспорт пшеницы на 39% год к году, до 10,26 млн тонн. Поставки через порты Балтики выросли в 5,8 раза, до 3,93 млн тонн, их доля в экспорте — с 4% до 38,3%.
Мурманск — очень удаленный порт, из-за чего железнодорожное плечо дорого обходится экспортерам. Перевозка зерна субсидируется государством, что позволяет обеспечить возросшую среднюю дальность. Как сообщала исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова, среднее расстояние увеличилось с 1,15 тыс. км до более чем 2 тыс. км и, если бы затраты на логистику не субсидировались, цены на зерно для аграриев были бы ниже.
Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что погрузка в Мурманск субсидируется в рамках соответствующих мер господдержки, зерно поступает в основном из регионов Поволжья и Северного Кавказа.
Цены на зерно на внутреннем рынке восстанавливаются после обвала в июле—сентябре. По данным «Совэкона», средняя стоимость пшеницы третьего класса 23–29 ноября увеличилась на 1,1% к предыдущей неделе, до 9,38 тыс. руб., четвертого класса — на 1,4%, до 9,08 тыс. руб. за тонну, пятого — на 1,3%, до 7,85 тыс. руб. за тонну. Но котировки остаются в полтора раза ниже, чем годом ранее. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, цены поддерживает относительно стабильный спрос со стороны экспортеров за счет поставок через порты Балтики, а также реализация опережающего спроса со стороны мукомолов и животноводов: в конце декабря—начале января спрос на пшеницу в России традиционно снижается.
Стоимость российской пшеницы с поставкой из портов Балтики, по данным «Совэкона», 23–29 ноября снизилась на $2, до $242 за тонну, несмотря на рост цен у конкурентов. Например, пшеница с поставкой из Франции за неделю подорожала на $7, до $274 за тонну.
Отгрузки европейской пшеницы в этом сезоне на 25% превышают прошлогодние: импортеры переориентируются на нее в условиях снижения предложения объемов из РФ, объясняет господин Сизов. Российские экспортеры, по его словам, снижают цены, конкурируя за покупателей. Возможность опускать цены пока сохраняется за счет высокой маржи. Доходность экспортеров сейчас, по оценке «Совэкона», в несколько раз выше, чем годом ранее.
По мнению Андрея Сизова, в случае открытия поставок через порты юга востребованность инфраструктуры на северо-западе для аграрных грузов существенно снизится. Порты АЧБ, отмечает он, располагаются значительно ближе к покупателям и основным регионам производства зерна. Пока базовый сценарий «Совэкона» предполагает, что судоходство в Черном море не нормализуется раньше весны 2027 года.