Цены на зерно на внутреннем рынке восстанавливаются после обвала в июле—сентябре. По данным «Совэкона», средняя стоимость пшеницы третьего класса 23–29 ноября увеличилась на 1,1% к предыдущей неделе, до 9,38 тыс. руб., четвертого класса — на 1,4%, до 9,08 тыс. руб. за тонну, пятого — на 1,3%, до 7,85 тыс. руб. за тонну. Но котировки остаются в полтора раза ниже, чем годом ранее. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, цены поддерживает относительно стабильный спрос со стороны экспортеров за счет поставок через порты Балтики, а также реализация опережающего спроса со стороны мукомолов и животноводов: в конце декабря—начале января спрос на пшеницу в России традиционно снижается.